Kar Balkanlar'dan giriş yaptı! Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Trakya'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ile Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü de beyaza bürünürken köy sakinleri kar sevincini cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.