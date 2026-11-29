Trabzon'da balık bolluğu tezgahlara yansıdı! En çok hangi balık tercih ediliyor?

Trabzon'da denizlerde yaşanan balık bereketi tezgahlara yansıdı. Balıkçı tezgahlarında hareketli günler yaşanırken vatandaşlar da taze balığa ilgi gösteriyor. Peki Trabzon'da hangi balık türü öne çıkıyor, en çok hangi balık tercih ediliyor ve fiyatlar ne durumda? A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, Trabzon'dan son durumu canlı yayında aktardı.