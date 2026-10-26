Milyoner'de milyonluk büyük soru açıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü heyecan dolu anlara sahne oldu. 20 yaşındaki Yusuf Efe Öktem, 1 milyon TL’lik soruda kritik bir karar verdi.