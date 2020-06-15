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Son dakika: Bakan Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüştü! İşte operasyondan ilk görüntüler |Video

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Giriş: 15.06.2020 09:52
Güncelleme:15.06.2020 10:02
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.

Pençe-Kartal Operasyonu'na, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.

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PİLOTLARI TEBRİK ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.

TERÖR YUVALARI YIKILDI

Bakan Akar, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimize, üs bölgelerimize saldırı planlayan terör yuvaları, teröristlerin başlarına yıkıldı." ifadelerini kullandı.

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