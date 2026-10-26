Kim Milyoner Olmak İster'de Azer Bülbül rüzgarı

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar yaşandı. Şanlıurfalı müzik öğretmeni Azer Gaffar Ünlü, Azer Bülbül anısı ve 100 bin TL’lik futbol sorusuyla dikkat çekti.