Ayvalık'taki tekne faciasında yürek burkan detay! Can yeleklerini önce çocuklara giydirmiş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 9 kişinin bulunduğu özel teknenin batması sonucu Burhaniye Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şahin Bingüllü hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı. Facianın ardından kurtulanların anlattıkları yürek burktu. Bingüllü'nün tekne su almaya başladığında can yeleklerini çocuklara giydirdiği öğrenildi. O anları anlatan arkadaşları, doktorla denizde bir süre konuştuklarını ancak dalgaların ardından iletişimlerinin koptuğunu söyledi.