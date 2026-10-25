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Ayvalık'taki tekne faciasında yürek burkan detay! Can yeleklerini önce çocuklara giydirmiş
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AA
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Ayvalık'taki tekne faciasında yürek burkan detay! Can yeleklerini önce çocuklara giydirmiş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 9 kişinin bulunduğu özel teknenin batması sonucu Burhaniye Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şahin Bingüllü hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı. Facianın ardından kurtulanların anlattıkları yürek burktu. Bingüllü'nün tekne su almaya başladığında can yeleklerini çocuklara giydirdiği öğrenildi. O anları anlatan arkadaşları, doktorla denizde bir süre konuştuklarını ancak dalgaların ardından iletişimlerinin koptuğunu söyledi.

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