Trump, Husilerin saldırılarına neden sessiz kalıyor? A Haber'de dikkat çeken analiz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a 3 ayrı saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda ölen ve yaralanan askerler olduğu öne sürülürken, Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman, bölgedeki gerilimi A Haber canlı yayınında değerlendirdi. ABD'nin bölgedeki gelişmelere yaklaşımına vurgu yapan Sakman, “Trump’ın buradaki krizde yavaş davranması, Batı Avrupa'ya yönelik bir ders verme mekanizması olarak da okunabilir” dedi.