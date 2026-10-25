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Trump, Husilerin saldırılarına neden sessiz kalıyor? A Haber'de dikkat çeken analiz
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Trump, Husilerin saldırılarına neden sessiz kalıyor? A Haber'de dikkat çeken analiz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a 3 ayrı saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda ölen ve yaralanan askerler olduğu öne sürülürken, Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman, bölgedeki gerilimi A Haber canlı yayınında değerlendirdi. ABD'nin bölgedeki gelişmelere yaklaşımına vurgu yapan Sakman, “Trump’ın buradaki krizde yavaş davranması, Batı Avrupa'ya yönelik bir ders verme mekanizması olarak da okunabilir” dedi.

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