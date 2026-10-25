Sivas'ın Kavakköy'ünde asırlık gelenekler yaşatılıyor!

A Haber'in "Şehre Yakın" programı, bu hafta Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kavakköy'e konuk oldu. Yaz aylarında nüfusu 800'e ulaşan köyde, 100 yaşını aşmasına rağmen günlük işlerini sürdüren Nevzat Oğuz'un dinçliği dikkat çekti. Kuşburnu marmelatı hazırlıkları, traktörle damat gezdirme geleneği, töre sandığı ve 400 kişilik düğün sofrası renkli görüntülere sahne oldu. Muhabir Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, köy yaşamını ve geleneklerini görüntüledi.