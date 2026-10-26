Sosyal medyada yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Türkiye, çocukları sosyal medyadaki küresel algoritma tehlikelerinden ve dijital bağımlılıktan korumaya yönelik tarihi bir adımı hayata geçiriyor. Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle 15 yaş altı çocukların sosyal medyada hesap açması yasaklanırken, 15-18 yaş grubuna yönelik sıkı denetimler getiriliyor. Düzenlemeyi fırsat bilerek "yaş doğrulama" adı altında vatandaşları hedef alan dolandırıcılara karşı uzmanlar uyarılarda bulunurken, e-Devlet kapısı ve dijital güvenlik önlemlerinin hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.