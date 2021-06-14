Son dakika: Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Profesör tarih verdi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından "Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?" sorusu akıllara geldi. Covid-19 salgının seyri ve maske kullanımına ilişkin konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, maskesiz hayat için tarih verdi.