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Son dakika: Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Profesör tarih verdi

İHA
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Giriş: 14.06.2021 11:41
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından "Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?" sorusu akıllara geldi. Covid-19 salgının seyri ve maske kullanımına ilişkin konuşan  İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, maskesiz hayat için tarih verdi.
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