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Trump, Putin ve Şi aynı masada! Tarihi üçlü zirvede neler konuşulacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump, Putin ve Şi aynı masada! Tarihi üçlü zirvede neler konuşulacak?

Dünyanın gözü perşembe günü Çin'de düzenlenmesi beklenen üçlü zirveye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ilk kez üçlü formatta bir araya geleceği belirtiliyor. Asya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, Putin'in Ukrayna konusunda geri adım attığını öne sürerken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da zirveye katılabileceğini söyledi. Peki, üç büyük gücün buluşmasında hangi konular ele alınacak? Washington'daki gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

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