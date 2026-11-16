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TikTok'ta 750 liraya sanal tavaf! İbadeti kazanç kapısına çevirdiler
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TikTok'ta 750 liraya sanal tavaf! İbadeti kazanç kapısına çevirdiler

TikTok'ta açılan canlı yayınlarda jeton karşılığında sanal tavaf yaptırılması tepki çekti. Avatarlar aracılığıyla gerçekleştirilen sanal tavaf uygulamasında ücretin 750 liraya kadar çıktığı belirtildi. Dini değerlerin sosyal medyada kazanç kapısına dönüştürülmesine vatandaşlar tepki gösterirken uzmanlar, tavaf ibadetinin sanal ortamda yerine getirilemeyeceğini vurguladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdemir, hac ve umre gibi fiziki olarak Kâbe'de gerçekleştirilmesi gereken ibadetlerin avatarlar veya simülasyonlarla yapılamayacağını belirtti.

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