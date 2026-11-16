2027 asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu

Milyonlarca çalışanın gözü, 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde enflasyon verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının güncel tahminleri, zam hesaplamalarında belirleyici başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte yeni asgari ücret için gündeme gelen 3 farklı zam senaryosu ve olası maaş hesaplamaları...