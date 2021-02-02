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Haberler Galeri İzmir'de yağmur son dakika | Yağmur felaketi! Kötü haber geldi! 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de yağmur son dakika | Yağmur felaketi! Kötü haber geldi! 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de başlayan sağanak yağış kenti adeta felç etti. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise Foça'nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmedik." dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes'te yaşanan sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 06:56 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 17:24
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İzmir'de yağmur son dakika | Yağmur felaketi! Kötü haber geldi! 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı. sürücüler ve yayalar, yollarda kaldı

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İzmir'de yağmur son dakika | Yağmur felaketi! Kötü haber geldi! 2 kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gök gürültü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

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İzmir'de yağmur son dakika | Yağmur felaketi! Kötü haber geldi! 2 kişi hayatını kaybetti

CAN KAYBI 2'YE ÇIKTI

İzmir'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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İzmir'de yağmur son dakika | Yağmur felaketi! Kötü haber geldi! 2 kişi hayatını kaybetti

Trafik durma noktasına geldi. Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu.

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İzmir'de yağmur son dakika | Yağmur felaketi! Kötü haber geldi! 2 kişi hayatını kaybetti

Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.