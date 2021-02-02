İzmir'de yağmur son dakika | Yağmur felaketi! Kötü haber geldi! 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de başlayan sağanak yağış kenti adeta felç etti. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise Foça'nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmedik." dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes'te yaşanan sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.