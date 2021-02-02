İzmir'de araçlar sel ortasında kaldı

İzmir'in Foça ilçesinde etikili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Araçların selin ortasında kaldı. Belediye ve itfaiye ekibi su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti. Detayları A Haber muhabirleri Sefer Ayçe ve Gamze Elçi bölgeden aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İzmir'in Foça ilçesinde etikili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Araçların selin ortasında kaldı. Belediye ve itfaiye ekibi su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.