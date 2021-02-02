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İzmir'de araçlar sel ortasında kaldı

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 10:19
Güncelleme:02.02.2021 10:33
İzmir'in Foça ilçesinde etikili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Araçların selin ortasında kaldı. Belediye ve itfaiye ekibi su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti. Detayları A Haber muhabirleri Sefer Ayçe ve Gamze Elçi bölgeden aktardı. İzmir'in Foça ilçesinde etikili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Araçların selin ortasında kaldı. Belediye ve itfaiye ekibi su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.
İzmirde yağmur son dakika | Foça yağışa teslim oldu! Her yeri su bastı İZMİR'DE YAĞMUR SON DAKİKA | FOÇA YAĞIŞA TESLİM OLDU! HER YERİ SU BASTI
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