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İzmir'de araçlar sel ortasında kaldı
İzmir'in Foça ilçesinde etikili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Araçların selin ortasında kaldı. Belediye ve itfaiye ekibi su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti. Detayları A Haber muhabirleri Sefer Ayçe ve Gamze Elçi bölgeden aktardı. İzmir'in Foça ilçesinde etikili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Araçların selin ortasında kaldı. Belediye ve itfaiye ekibi su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.