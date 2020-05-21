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Son dakika: İzmir’de tehlikeli provokasyon! Milletvekillerinden canlı yayında sert tepki |Video

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Giriş: 21.05.2020 13:14
Güncelleme:21.05.2020 13:24
Son dakika haberi... .İzmir’de Ramazan ayında camiler üzerinden skandal bir provokasyona imza atıldı. Merkezi ezan sistemine sızan provokotörler camilerden aynı anda komünist ve devrimci grupların marşı “Çav Bella”yı çaldı. Savcılık soruşturma başlattı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, A Haber canlı yayınında tepki gösterdi.

İzmir'de Ramazan ayında camiler üzerinden skandal bir provokasyona imza atıldı. Merkezi ezan sistemine sızan provokotörler camilerden aynı anda komünist ve devrimci grupların marşı "Çav Bella"yı çaldı. Savcılık soruşturma başlattı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, A Haber canlı yayınında tepki gösterdi.

İşte o açıklamalar:

UZANTILARI ORTAYA ÇIKARILMALIDIR

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: İzmir'de maalesef bir provokasyonla camilerimize kutsal Ramazan ayında halkımıza dinletilme gafletinde bulunulmuştur. İslami değerlerimize inanan insanların duygularına yönelik bu çirkin saldırıyı kınıyorum protesto ediyorum. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne zaman Ramazan ayı gelse Müslümanları bu ülkenin insanlarını halkımızı incitecek bu tip davranışlarda bulunuyorlar. Kutsal değerlerimizle oynuyorlar. İzmir'de ortaya çıkan manzara da bunun açık bir göstergesidir. Maalesef üzüntüyle karşıladık. Sonucunu takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz failleri mutlaka yargı önünde hesap vermeli ve uzantıları da ortaya çıkarılmalıdır.

UZANTILARI ORTAYA ÇIKARILMALIDIR

TÜRKİYE GENELİNDE ARTTI

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir: Son günlerde Türkiye genelinde sadece İzmir'de değil genele baktığımızda organizeli provokasyon girişimlerinin arttığını gözlemliyoruz. Sanki Türkiye'de bir el sadece siyasi anlamda bazı adımlar atmaya çalışmıyor aynı zamanda toplumun huzurunu da böylesi bir dönemde hedef alıyor. Bunu yapan kimlerse bunların acilen bulunması hesabının sorulması lazım.

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