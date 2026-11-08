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Çanakkale'de köylü pazarı bereketi! Üreticinin yetiştirdiği ürünler doğrudan tüketiciyle buluşuyor
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Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale'de köylü pazarı bereketi! Üreticinin yetiştirdiği ürünler doğrudan tüketiciyle buluşuyor

Çanakkale'de köylülerin kendi elleriyle yetiştirdiği sebze ve meyveler, halk pazarında alıcılarını bekliyor. Haftanın üç günü kurulan pazarda kestaneden zeytine, köy yumurtasından ev yapımı reçel ve turşulara kadar pek çok ürün doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşıyor. Köylüler, sabahın erken saatlerinde tezgahlarını taze ürünlerle donatıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale halk pazarından üreticilerin tezgahlarını ve yöresel ürünleri ekrana taşıdı.

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