Camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen CHP'li Banu Özdemir'in bir skandalı daha ortaya çıktı

İzmir'de cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalmasını sevinçle karşılayan CHP'li Banu Özdemir'in terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye destek verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

İzmir'de alçak bir sabotaj yapılarak cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınması skandalının ardından CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'den tepki çeken paylaşımlar geldi. Skandalı sevinçle karşılarcasına paylaşımlar yapıp ardından şaka yaptığını ileri süren Banu Özdemir'in ise ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı.







Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Özdemir'in "Kobane'de direnen kadınlara bin selam" yazısının önünde çekilmiş skandal fotoğrafını, "Mabedlerimizden Çav Bella çalınmasını keyifle ve ağzı sulanarak paylaşan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı hanımefendi ile tanıştırayım sizi.." ifadeleriyle paylaştı.