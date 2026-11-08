Karabağ Zaferi'nin 6. yılında tarihi buluşma! Başkan Erdoğan Şuşa'da Aliyev ile bir araya gelecek

Azerbaycan, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun 6. yıl dönümünü 8 Kasım Zafer Günü kapsamında Şuşa'da düzenlenen etkinliklerle kutluyor. Kutlamalara katılacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkıyla bir araya gelecek. Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde gerçekleştirilecek programın ayrıntılarını, Şuşa'daki kutlamaları ve bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.