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Başkan Erdoğan'dan Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Azerbaycan ziyareti! Aliyev'e tebrik mektubu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Azerbaycan ziyareti! Aliyev'e tebrik mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği tebrik mektubunda da Zafer Günü'nü kutladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önem taşıdığı ziyaret öncesinde, Başkan Erdoğan'ın programına ve tebrik mesajına ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı.

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