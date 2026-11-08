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Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı
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İHA
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Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı

İstanbul Büyükçekmece'deki Hezarfen Havalimanı'nda iniş yapan eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazada yaralanan olmazken pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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