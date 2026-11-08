Almanya Başbakanı Merz'den Müslüman göçmenlere tehdit: Holokostu kabul etmeyen ülkeyi terk etsin

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Holokost karşısındaki tarihi sorumluluğuna ilişkin yaptığı açıklamada, bu sorumluluğa uygun davranmadığını belirttiği Müslüman göçmenlerin Almanya'yı terk etmesi gerektiğini söyledi. İsrail'e yönelik protestolara getirilen yasakların ardından, vatandaşlıktan çıkarma gibi ağır yaptırımların da gündeme geldiği öne sürüldü. Merz'in açıklamalarının yankılarını, göçmenlere yönelik tartışmaları ve Almanya'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.