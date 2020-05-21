Son dakika: İzmir’de tehlikeli provokasyon! Minarelerden “Çav Bella” provokasyonuna tepkiler çığ gibi |Video

Son dakika haberi...İzmir’de Ramazan ayında camiler üzerinden skandal bir provokasyona imza atıldı. Merkezi ezan sistemine sızan provokotörler camilerden aynı anda komünist ve devrimci grupların marşı “Çav Bella”yı çaldı. Eski CHP İl başkan yardımcısı Banu Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Müftülüğün suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı provokatörlerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı. Çirkin provokasyona tepkiler de peş peşe geldi.

İzmir'de Ramazan ayında camiler üzerinden skandal bir provokasyona imza atıldı. Merkezi ezan sistemine sızan provokotörler camilerden aynı anda komünist ve devrimci grupların marşı "Çav Bella"yı çaldı. Eski CHP İl başkan yardımcısı Banu Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Müftülüğün suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı provokatörlerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı. Çirkin provokasyona tepkiler de peş peşe geldi.

TEHLİKELİ PROVOKASYON TESADÜF MÜ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan kutlamalarında "Çav Bella" marşını çalarak İzmir sokaklarında dolaşmıştı. İşçilerle imza töreninde ise "Çav Bella" eşliğinde coşmuştu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Çirkin provokasyona tepkiler de peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li Tunç Soyer'e çağrıda bulundu. Dağ, "İki gün önce bir demecinizde Çav Bella benimle özdeşleşti demiştiniz. Bu milletin dini değerlerine karşı bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere ve bu provokasyona sahip çıkan parti yöneticilerinize karşı bir duruşunuz olacak mı?" diye seslendi.