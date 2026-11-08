ABD'den İran'a karadan, havadan ve denizden tam kuşatma

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Tahran ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmak ve yeni bir ateşkes sağlamak amacıyla dolaylı temaslar yürüttüğü iddia edilirken, Keşm Adası başta olmak üzere stratejik noktalarda patlama sesleri yükseldi. Bölgeden son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hazar Denizi'ni de içine alan kapsamlı bir kara, hava ve deniz ablukası başlattığını; Tahran yönetiminin ise füze menzili kısıtlamalarını kaldırdığını belirtti.