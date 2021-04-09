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Son dakika: İzmir’de askeri eğitim uçağı kazası! A Haber o üssü görüntülemişti! İşte Foça 2. Ana Jet Üssü’ndeki KT-1 uçakları

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 12:09
Güncelleme:09.04.2021 12:16
Son dakika haberi... İzmir Foça'da askeri eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi bir uçak denize düşerek kırıma uğradı. A Haber ekibi, daha önce Foça 2. Ana Jet Üs Komutanlığına girerek KT-1 askeri eğitim uçaklarını ve pilotların eğitimini görüntülemişti. İşte o özel görüntüler....
O üssü A Haber görüntülemişti O ÜSSÜ A HABER GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
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KT-1’lerin bulunduğu o üsse A Haber girmişti
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