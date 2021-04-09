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Haberler Galeri Son dakika: İzmir’de askeri eğitim uçağı kazası! A Haber o üssü görüntülemişti! İşte Foça 2. Ana Jet Üssü’ndeki KT-1 uçakları

Son dakika: İzmir’de askeri eğitim uçağı kazası! A Haber o üssü görüntülemişti! İşte Foça 2. Ana Jet Üssü’ndeki KT-1 uçakları

Son dakika haberi... İzmir Foça'da askeri eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi bir uçak denize düşerek kırıma uğradı. A Haber ekibi, daha önce Foça 2. Ana Jet Üs Komutanlığına girerek KT-1 askeri eğitim uçaklarını ve pilotların eğitimini görüntülemişti. İşte o özel görüntüler....

A Haber
Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:18
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Son dakika: İzmir’de askeri eğitim uçağı kazası! A Haber o üssü görüntülemişti! İşte Foça 2. Ana Jet Üssü’ndeki KT-1 uçakları

İzmir Foça'da askeri eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi bir uçak denize düşerek kırıma uğradı. A Haber ekibi, daha önce Foça 2. Ana Jet Üs Komutanlığına girerek KT-1 askeri eğitim uçaklarını ve pilotların eğitimini görüntülemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İzmir’de askeri eğitim uçağı kazası! A Haber o üssü görüntülemişti! İşte Foça 2. Ana Jet Üssü’ndeki KT-1 uçakları

İşte o özel görüntüler....

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  • 9
Son dakika: İzmir’de askeri eğitim uçağı kazası! A Haber o üssü görüntülemişti! İşte Foça 2. Ana Jet Üssü’ndeki KT-1 uçakları

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  • 9
Son dakika: İzmir’de askeri eğitim uçağı kazası! A Haber o üssü görüntülemişti! İşte Foça 2. Ana Jet Üssü’ndeki KT-1 uçakları
  • 5
  • 9
Son dakika: İzmir’de askeri eğitim uçağı kazası! A Haber o üssü görüntülemişti! İşte Foça 2. Ana Jet Üssü’ndeki KT-1 uçakları