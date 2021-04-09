Son dakika: İzmir’de askeri eğitim uçağı kazası! A Haber o üssü görüntülemişti! İşte Foça 2. Ana Jet Üssü’ndeki KT-1 uçakları

Son dakika haberi... İzmir Foça'da askeri eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi bir uçak denize düşerek kırıma uğradı. A Haber ekibi, daha önce Foça 2. Ana Jet Üs Komutanlığına girerek KT-1 askeri eğitim uçaklarını ve pilotların eğitimini görüntülemişti. İşte o özel görüntüler....