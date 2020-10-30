Son dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi... İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. Deprem bölgesinden işte ilk görüntüler... Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi.

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.