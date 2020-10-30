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Son dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 30.10.2020 15:15
Güncelleme:30.10.2020 15:59
Son dakika haberi... İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. Deprem bölgesinden işte ilk görüntüler... Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi.

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika: İzmirde yaşanan son depreme derste yakalandılar! O anları A Haber canlı yayınında anlattılar SON DAKİKA: İZMİR'DE YAŞANAN SON DEPREME DERSTE YAKALANDILAR! O ANLARI A HABER CANLI YAYININDA ANLATTILAR

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