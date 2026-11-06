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Doğu Anadolu beyaza büründü! 6 ile kar ve sis uyarısı: Sıcaklıklar 6 derece düşecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğu Anadolu beyaza büründü! 6 ile kar ve sis uyarısı: Sıcaklıklar 6 derece düşecek

Doğu Anadolu'da kış yüzünü gösterdi! Erzurum başta olmak üzere Kars, Bayburt, Ardahan, Ağrı ve Bingöl'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Palandöken Dağı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken yoğun sis de görüş mesafesini düşürdü. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına ineceğini ve kar yağışının 3 gün boyunca süreceğini bildirdi. Ovit ve Kop geçitleri için sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.

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