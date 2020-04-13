Son dakika; İstifa kararı sonrası Süleyman Soylu'nun ilk açıklamasını Şebnem Bursalı canlı yayında yorumladı |Video

Son dakika haberi; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının Başkan Erdoğan tarafında kabul edilmemesinin ardında yaptığı ilk açıklamasını ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı canlı yayında yorumladı. Bursalı, istifa kararının kabul edilmeyişinin arkasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteğine dikkat çekti. İşte Bursalı'nın A Haber canlı yayınında yaptığı o çarpıcı açıklamalar...