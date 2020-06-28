Son dakika: İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek? |Video

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınavı nedeniyle bugün 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki İstanbul ve diğer illerde uygulunan sokağa çıkma sıkıtlaması saat kaçta sona erecek? A Haber muhabiri Murat Sekban bu sorunun yanıtını canlı yayında verdi.

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınavı nedeniyle bugün 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki İstanbul ve diğer illerde uygulunan sokağa çıkma sıkıtlaması saat kaçta sona erecek? A Haber muhabiri Murat Sekban bu sorunun yanıtını canlı yayında verdi.

Sekban, Ankara genelindeki son durumu aktarırıken yasağın ise 18.30 itibariyle sona ereceğini söyledi.