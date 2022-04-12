Son dakika | İstanbul Boğazı açıklarında görülen mayınlar kime ait? Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, insani yardım götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine kalan iki A400M uçağına ilişkin, "Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz." dedi. Bakan Akar ayrıca İstanbul Boğazı açıklarında görülen mayınlarla ilgili olarak "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok. Bu konudaki incelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor. Elde kesin veri olmadan bu konuda yorum yapmak doğru olmaz." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN