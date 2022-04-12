12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | İstanbul Boğazı açıklarında görülen mayınlar kime ait? Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş yanıt

Son dakika | İstanbul Boğazı açıklarında görülen mayınlar kime ait? Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş yanıt

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2022 15:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, insani yardım götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine kalan iki A400M uçağına ilişkin, "Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz." dedi. Bakan Akar ayrıca İstanbul Boğazı açıklarında görülen mayınlarla ilgili olarak "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok. Bu konudaki incelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor. Elde kesin veri olmadan bu konuda yorum yapmak doğru olmaz." diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için görüştük
"Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için görüştük"
NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşım!
NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşım!
Rusya, kimyasal silah kullandı mı? Gözler Ukrayna’nın doğusunda
Rusya, kimyasal silah kullandı mı? Gözler Ukrayna'nın doğusunda
Bakan Akar’dan flaş açıklamalar!
Bakan Akar'dan flaş açıklamalar!
AB Rus gazını kullanmamalı
"AB Rus gazını kullanmamalı"
Altında yeni oyun! Aman dikkat
Altında yeni oyun! Aman dikkat
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Türkiye’nin marka değeri nasıl arttı?
Türkiye’nin marka değeri nasıl arttı?
Ev sahibi bahane ile çıkarabilir mi?
Ev sahibi bahane ile çıkarabilir mi?
İBB’nin bu canlılarla alıp veremediği ne?
İBB'nin bu canlılarla alıp veremediği ne?
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Bu köy haritadan silindi
Bu köy haritadan silindi
Daha Fazla Video Göster