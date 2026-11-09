-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Emekli maaşlarında yeni dönem! Bakan Işıkhan açıkladı: Prim gün sayısı ve yaş dikkate alınacak
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Emekli maaşlarında yeni dönem! Bakan Işıkhan açıkladı: Prim gün sayısı ve yaş dikkate alınacak

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü, Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik düzenlemede prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin dikkate alınacağını açıkladı. Yeni düzenlemede seyyanen zam ve refah payı seçenekleri de merak edilirken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı gündemdeki yerini koruyor. Peki, emekli maaşları hangi kriterlere göre belirlenecek, masada hangi formüller bulunuyor? Emekli maaşı düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve konuğu değerlendirdi.

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! 97 yerleşim yerinin yolu kapandı, 8 ilçede eğitime ara verildi
Sonraki Video
Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! 97 yerleşim yerinin yolu kapandı, 8 ilçede eğitime ara verildi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar