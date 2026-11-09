Emekli maaşlarında yeni dönem! Bakan Işıkhan açıkladı: Prim gün sayısı ve yaş dikkate alınacak

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü, Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik düzenlemede prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin dikkate alınacağını açıkladı. Yeni düzenlemede seyyanen zam ve refah payı seçenekleri de merak edilirken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı gündemdeki yerini koruyor. Peki, emekli maaşları hangi kriterlere göre belirlenecek, masada hangi formüller bulunuyor? Emekli maaşı düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve konuğu değerlendirdi.