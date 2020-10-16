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Son dakika: İşgalci Ermenistan'a neden Batı sessiz? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber’de: Biz bunu 1. Karabağ savaşında da gördük

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Giriş: 16.10.2020 16:16
Güncelleme:16.10.2020 16:23
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklamada cephedeki son durumu anlattı. Aliyev Batı'nın işgalci Ermenistan karşısında sessiz olamsına de tepki gösterdi ve "Biz bunu 1. Karabağ savaşında da gördük" dedi. Aliyev öte yandan "47 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 sivil yaralandı. Öcümüzü harp meydanında alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere ateş açmadık, bugün de açmayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklamada cephedeki son durumu anlattı. Aliyev Batı'nın işgalci Ermenistan karşısında sessiz olamsına de tepki gösterdi ve "Biz bunu 1. Karabağ savaşında da gördük" dedi. Aliyev öte yandan "47 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 sivil yaralandı. Öcümüzü harp meydanında alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere ateş açmadık, bugün de açmayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden A Haberde flaş açıklamalar- ÖZEL RÖPORTAJ SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR- ÖZEL RÖPORTAJ

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