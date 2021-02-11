Son dakika: İkinci doz aşılama başladı

Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında kitlesel aşılamaya geçmişti. Aşılama çalışmalarında ikinci doz başladı. 13 Ocak'ta Çin'den gelen SinoVac aşısının ilk dozunu olan sağlık çalışanları bugün ikinci dozla devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında kitlesel aşılamaya geçmişti. Aşılama çalışmalarında ikinci doz başladı. 13 Ocak'ta Çin'den gelen SinoVac aşısının ilk dozunu olan sağlık çalışanları bugün ikinci dozla devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.