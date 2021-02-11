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Son dakika: İkinci doz aşılama başladı

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Giriş: 11.02.2021 09:40
Güncelleme:11.02.2021 09:40
Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında kitlesel aşılamaya geçmişti. Aşılama çalışmalarında ikinci doz başladı. 13 Ocak'ta Çin'den gelen SinoVac aşısının ilk dozunu olan sağlık çalışanları bugün ikinci dozla devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında kitlesel aşılamaya geçmişti. Aşılama çalışmalarında ikinci doz başladı. 13 Ocak'ta Çin'den gelen SinoVac aşısının ilk dozunu olan sağlık çalışanları bugün ikinci dozla devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

28 günlük süre doldu! Aşılamada 2. doz başladı | Türkiyede kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? 28 GÜNLÜK SÜRE DOLDU! AŞILAMADA 2. DOZ BAŞLADI | TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?
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