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28.02.2020

Son dakika: İdlib'den yeni görüntü! TSK kalleş saldırı sonrası Esad rejim hedeflerini böyle vurdu |Video

Son dakika haberi... Esad rejim unsurlarının İdlib'deki kalleş saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de rejim unsurlarına ait belirlenen hedefleri yerle bir etti. İşte İnsansız Hava Araçları'ndan (İHA) alınan o görüntüler... Öte yandan İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika haberi... Esad rejim unsurlarının İdlib'deki kalleş saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de rejim unsurlarına ait belirlenen hedefleri yerle bir etti. İşte İdlib'den yeni görüntüler...

Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.

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