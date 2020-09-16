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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siirt’te 5 terörist öldürüldü

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Giriş: 16.09.2020 18:09
Güncelleme:16.09.2020 18:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda Siirt'te bugün 5 terörist ölü ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

SON 1 HAFTADA PKK'YA ŞOK

Bakan Soylu ayrıca "Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz." ifadelerini kullandı.

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