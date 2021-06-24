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Son dakika: Hrant Dink davasında yeni gelişme! FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 12 firari sanığın mal varlığına el koyma kararı

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Giriş: 24.06.2021 13:00
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılandığı davada, 12 sanık hakkında 15 gün içerisinde mahkemeye gelmezlerse kaçak sayılmalarına ve mallarına el konmasına karar verildi.
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