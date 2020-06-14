- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
HDP'nin yeni ittifak açıklaması ne anlama geliyor? Yürüyüş kararı tartışılıyor! Canlı yayında değerlendirdiler |Video
HDP'nin yeni ittifak açıklaması ne anlama geliyor? HDP'nin yürüyüş kararı tartışılıyor. İttifak ortağı CHP tarafından destek görmedi. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
BUNLAR TAMAMEN ALGI OPERASYONLARI
kşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, "Bunlar tamamen illüzyonlar bunlar algı operasyonları. Biz HDP'nin ne olduğunu biliyoruz. Kandil ile ilişkilerini biliyoruz. Yani HDP'yi PKK'dan ayırmak mümkün değil. Keşke ayrılabilse HDP gerçekten bir siyasi parti olsa demokrasiden yana bir tavır ortaya koysa." ifadelerini kullandı.
HALK BUNU ÇOK İYİ GÖRÜYOR
Kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, "HDP'nin temel özelliği hem şiddetten hem terörden hem demokrasiden yararlanması. Aynı anda bunlar olmaz. Halk bunu çok iyi görüyor. Seçmen bunu çok iyi görüyor." şeklinde konuştu.