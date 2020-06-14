HDP'nin yeni ittifak açıklaması ne anlama geliyor? Yürüyüş kararı tartışılıyor! Canlı yayında değerlendirdiler |Video

HDP’nin yeni ittifak açıklaması ne anlama geliyor? HDP’nin yürüyüş kararı tartışılıyor. İttifak ortağı CHP tarafından destek görmedi. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

HDP'nin yeni ittifak açıklaması ne anlama geliyor? HDP'nin yürüyüş kararı tartışılıyor. İttifak ortağı CHP tarafından destek görmedi. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BUNLAR TAMAMEN ALGI OPERASYONLARI

kşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, "Bunlar tamamen illüzyonlar bunlar algı operasyonları. Biz HDP'nin ne olduğunu biliyoruz. Kandil ile ilişkilerini biliyoruz. Yani HDP'yi PKK'dan ayırmak mümkün değil. Keşke ayrılabilse HDP gerçekten bir siyasi parti olsa demokrasiden yana bir tavır ortaya koysa." ifadelerini kullandı.

HALK BUNU ÇOK İYİ GÖRÜYOR

Kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, "HDP'nin temel özelliği hem şiddetten hem terörden hem demokrasiden yararlanması. Aynı anda bunlar olmaz. Halk bunu çok iyi görüyor. Seçmen bunu çok iyi görüyor." şeklinde konuştu.