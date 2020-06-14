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İşte yasakçı Twitter’ın akıl hocaları! HDP ve PKK sevici çıktı

'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen, milli hassasiyetlerle paylaşım yapan 7 bin 340 hesabın kapatılması için rapor veren 'nin ekibinde bulunan ile 'nun HDP ve sempatizanı olduğu bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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TWİTTER’IN AKIL HOCALARI! HDP VE PKK SEVİCİ ÇIKTI

'de, ifade özgürlüğünü hiçe sayarak 7 bin 340 hesabı kapatan 'a tepki büyüyor. Hesapları, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a güçlü destek vermek", "Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası meşruiyetini artırmak", "HDP'yi eleştiren ve terörizm ile ilişkilendirmeye çalışmak", "CHP'yi eleştirmek" gibi gerekçelerle kapatan Twitter, başka partileri ve siyasileri destekleyen, teröre destek veren hesaplara ise dokunmadı.

Sansür kararıyla ilgili raporu hazırlayan ekibinde ise HDP ve sempatizanı ile 'nun yer aldığı ortaya çıktı.

Akış ve Alemdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda PKK ve sempatizanı oldukları açıkça gözler önüne seriliyor.

Alemdaroğlu ve Akış'ın sosyal medya hesabında Avrupa'daki PKK sempatizanlarına destek veren bazı paylaşımlar yapması, ayrıca FETÖ firarisi gibi isimleri de "retweet" etmesi dikkati çekiyor. Kaynak: SABAH

Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür! Başkan Erdoğan'ı destekleyen hesaplar kapatıldı TWİTTER'DAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SANSÜR! BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYEN HESAPLAR KAPATILDI
Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür! Başkan Erdoğan'ı destekleyen hesaplar kapatıldı

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