İşte yasakçı Twitter’ın akıl hocaları! HDP ve PKK sevici çıktı
Twitter'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen, milli hassasiyetlerle paylaşım yapan 7 bin 340 hesabın kapatılması için rapor veren Stanford Üniversitesi'nin ekibinde bulunan Fazıl Alp Akış ile Ayça Alemdaroğlu'nun HDP ve PKK sempatizanı olduğu bildirildi.
Türkiye'de, ifade özgürlüğünü hiçe sayarak 7 bin 340 hesabı kapatan Twitter'a tepki büyüyor. Hesapları, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a güçlü destek vermek", "Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası meşruiyetini artırmak", "HDP'yi eleştiren ve terörizm ile ilişkilendirmeye çalışmak", "CHP'yi eleştirmek" gibi gerekçelerle kapatan Twitter, başka partileri ve siyasileri destekleyen, teröre destek veren hesaplara ise dokunmadı.
Sansür kararıyla ilgili raporu hazırlayan Stanford Üniversitesi ekibinde ise HDP ve PKK sempatizanı Fazıl Alp Akış ile Ayça Alemdaroğlu'nun yer aldığı ortaya çıktı.
Akış ve Alemdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda PKK ve FETÖ sempatizanı oldukları açıkça gözler önüne seriliyor.
Alemdaroğlu ve Akış'ın sosyal medya hesabında Avrupa'daki PKK sempatizanlarına destek veren bazı paylaşımlar yapması, ayrıca FETÖ firarisi Aykan Erdemir gibi isimleri de "retweet" etmesi dikkati çekiyor. Kaynak: SABAH
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