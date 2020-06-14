HDP halkı sokağa dökmeye çalıştı 8 ilde önlem alındı
HDP, Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in vekilliklerinin düşürülmesinin ardından vatandaşları sokağa dökmek için eylem çağrısında bulundu. 8 kentin valiliği HDP'nin sokak eylemlerine karşı önlem amacıyla şehirlere giriş-çıkış yasağı kararları aldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vekilliklerin, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda düşürülmesi üzerine HDP protesto için Edirne ve Hakkari'den başlayarak Ankara'da sona erecek 'Demokrasi Yürüyüşü' kararı almıştı. Bu çağrının ardından Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ'da valilikler tarafından şehirlere giriş-çıkış yasağı kararları alındı.
TBMM'de HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından HDP'den çağrı geldi. Yapılan açıklamada Edirne ve Hakkari'den başlayacak "Demokrasi Yürüyüşü"nün Ankara'da sona ereceği açıklandı.
KORONAVİRÜS SALGINI GEREKÇESİYLE KISITLAMA GETİRİLDİ
Valiliklerden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında, ülkede yaklaşık 180 bin kişinin hastalanmasına ve 4 binden fazla kişinin vefat etmesine sebep olan Kovid-19 salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanarak, eylem ve etkinlikler yasaklandı.
EDİRNE'DE YASAĞI SÜRESİ 3 GÜN
Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
KOCAELİ'NDE 15 GÜNLÜK YASAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.
SAKARYA İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
TEKİRDAĞ'DA SÜRE 3 GÜN
Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.
BİTLİS'TE 15 GÜN BOYUNCA UYGULANACAK
Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
HAKKARİ'DE 2 GÜNLÜK YASAK
Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.
KIRKLARELİ'NDE 6 GÜNLÜK YASAK
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.
VAN'DA DA YASAKLANDI
Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.
Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.
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