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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde olan İBB'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son gelen görüntüler ve fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananları tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıktı. Çalışanların Afganistanlı ve Pakistanlı işçi olmas�� dikkat çekti. Öte yandan iddiaya göre ve peyzaj işini alan müteahhitin HDP'ye yakın olduğu ifade edildi. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberi…

Giriş Tarihi: 14.06.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 13:20
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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı GALERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor haberi gündeme bomba gibi oturdu. CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı

Beylikdüzü Osmanlı Parkı'nın peyzaj işlerini alan müteahhitin; Afganistanlı ve Pakistanlıları işçi olarak çalıştırdığı, söz konusu işçilerin sigortasının olmadığı öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı

Afganistanlı ve Pakistanlı işçilerin maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı... HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı

FLAŞ HDP DETAYI!

Söz konusu işçilere çok düşük verildiği öğrenildi. Peyzaj işini alan müteahhitin HDP'ye yakın olduğu ifade edildi.

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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı

İMAMOĞLU: GÖÇMENLERİN KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNÜŞÜ MUTLAKA SAĞLANMALIDIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; 18 Haziran 2019 tarihinde Şişli'de muhtarlarla bir araya gelmiş ve göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması gerektiğini iddia etmişti.

İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı... HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN