Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde olan İBB'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son gelen görüntüler ve fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananları tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıktı. Çalışanların Afganistanlı ve Pakistanlı işçi olmas�� dikkat çekti. Öte yandan iddiaya göre ve peyzaj işini alan müteahhitin HDP'ye yakın olduğu ifade edildi. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberi…