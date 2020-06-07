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Son dakika: CHP ve HDP kaos planında birleşti! Yaptıkları sokak çağrıları ne anlama geliyor? |Video

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Giriş: 07.06.2020 13:02
Güncelleme:07.06.2020 13:05
Son dakika haberi... HDP'nin 81 ilden Ankara'ya yürüyüş çağrısı ne anlama geliyor? HDP yeni bir Gezi kalkışması mı planlıyor? Kaos planında birleşen HDP ve CHP'nin yaptığı sokak çağrıları ne anlama geliyor? AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yaşanan son gelişmelerin perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... HDP'nin 81 ilden Ankara'ya yürüyüş çağrısı ne anlama geliyor? HDP yeni bir Gezi kalkışması mı planlıyor? Kaos planında birleşen HDP ve CHP'nin yaptığı sokak çağrıları ne anlama geliyor? AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yaşanan son gelişmelerin perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

TÜYLER ÜRPERTİCİ

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Gezi Olayları gibi ifadelerle terörle anarşiyle şiddetle Türkiye'nin tehdit edilmesi ve bunun da milletvekilleri tarafından yapılması çok manidardır. Tüyler ürpertici bir konudur. Bugün HDP'li milletvekilleri Kandil'den teörist başından talimat alıyorlar ve TBMM'de bunu uygulamaya çalışıyorlar. İlgili kurum ve kuruluşlar bu tehdit savuranlar üzerinde bir faaliyete geçeceklerdir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

NİYETLERİNİ ARTIK GİZLEMİYORLAR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Mesele son derece açık niyetlerini de artık gizlemiyorlar. İma yoluyla da değil sözleriyle çok açık bir şekilde ifade ediyorlar." şeklinde konuştu.

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