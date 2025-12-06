06 Aralık 2025, Cumartesi
Sosyal medya düzenlemesi gündemde! Türkiye sistem nasıl olacak?
Giriş: 06.12.2025 11:15
A Haber muhabiri Meral Dağlılar’a özel açıklamalarda bulunan Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, dünyada ve Türkiye’de gündemden düşmeyen çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamalarını değerlendirdi. Sosyal medya mecralarının artık birer "suç merkezi"ne dönüştüğünü vurgulayan Kırık, yapılacak düzenlemenin detaylarını ve ailelere düşen görevleri anlattı.