HDP Milletvekili Hüda Kaya'dan Diyanet İşleri'ne çirkin sözler! "Meşru değildir"
HDP Milletvekili Hüda Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı çok çirkin ifadelerle hedef aldı. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Hüda Kaya, Ankara Barosu’nun zinayı, Lûtîliği ve eşcinselliği savunarak İslam düşmanlığı yapan açıklamasına destek çıktı. Çocukları dağa kaçırıp onlara tecavüz eden kalleş terör örgütü PKK’yı görmezden gelen Kaya, "Diyanet, Diyanetliğini yapacaksa, din adına konuşacaksa hırsızlık için, çocuk tecavüzleri için konuşmalı" dedi. Gerçekleri görmezden gelen ve akıl tutulması yaşan HDP'li isim zihninde yatanı açığa vurdu. Her Cuma hutbesinde okunanlardan haberi olmayan Hüda Kaya bu açıklamaları ile büyük tepki topladı. Öte yandan hem Diyanet İşleri hem de Prof. Dr. Ali Erbaş çocuk istismarına karşı yaptığı açıklamaları ve tutumu biliniyor.
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'yı ve Türkiye düşmanı her oluşumu destekleyen HDP Milletvekili Hüda Kaya, TBMM'de Diyanet İşleri'ni ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.
LUTİLERİ VE ANKARA BAROSU'NU SAVUNDU
HDP'li Hüda Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sapkın ilişkileri ve zinayı lanetlediğini açıklamasına tepki göstererek çirkin bir dille, "Biz muhâfazakârız, biz aile kutsiyetine sahip çıkıyoruz diye kendinizi kutsalların sahibi gibi ilan edemezsiniz. AKP Genel Başkanının da LGBTİ+ için söylediği sözleri gidin internetten okuyun" sözlerini sarf etti.
Kaya'nın, çocuk istismarıyla ilgili Türkiye'de yaşanan istisnai olayları örnek göstererek bütün Müslümanları ve Diyanet'i hedefe oturtmasındaki arka plan merak ediliyor. Tipik PKK ve solcu siyasetin tezahürü söylemleri ve kutuplaştırıcı dili hizmet ettiği amacı ortaya koyuyor.
ÇOCUK TECAVÜZCÜSÜ PKK'YI GÖRMEDEN İFTİRALARDA BULUNDU
PKK'nın çocukları dağa kaçırıp tecavüz ettiği bahsini dahi açmayan HDP'li Kaya, İslamı ve Allah'ın kurallarını anlatmakla görevli Diyanet'in kendisini temsil etmediğini ve güven vermediğini öne sürdü.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın düşmanca açıklamaları:
"Diyanet İşleri bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum değildir. Meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolarda düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir.
SÖYLEMLERİNE DAYANAK İÇİN YALANA SARILDI: DİYANET EMEVİCİ
Mezhepçi, Emevici düşünceyi İslam adına bu topluma dayatma hakkına sahip değilsiniz. Diyanet, Diyanetliğini yapacaksa, din adına konuşacaksa hırsızlık için, çocuk tecavüzleri için konuşmalı. Kuran kurslarında tecavüze uğrayan erkek çocukların hakkını savunmalı. Yolsuzluklar için, haksız yere katledilen insanlar için konuşmalı. Kuran'da insani hakların temeli olan düşünce hakkı, özgürlük için konuşmalı. Tüm kötülükleri tek bir noktada yoğunlaştırması diyaneti meşru kılmaz."
KAYA'YI ÇÜRÜTEN GERÇEKLER
Kaya'nın iddiaları gerçek değil, mensup olduğu ideolojinin tezini haklı göstermek için yalanlarla bezenmiş siyasi propagandadan ibaret olduğu biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çocuk istismarına karşı devamlı toplumu bilinçlendiren açıklamalarda bulunuyor.
İŞTE Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çocuk istismarına karşı açıklamaları:
6 Temmuz 2018
"Ehlinizi, çocuklarınızı koruyunuz mealinde ayetler, hadisler her zaman bizi buna teşvik ediyor. Medeniyetimize ve Peygamber Efendimizin uygulamalarına baktığımız zaman, her zaman onların yanında yer almış, korumuş kollamış, yetimlerin babası olmuş çocukların babası olmuş. Dolayısıyla biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Milletin her katmanına her kesimine bu noktada farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, onların bundan 7-8 ay önce ortaya çıkan küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi konusunda hutbelerimizde, vaazlarımızda, irşat faaliyetlerimizde çocuklarımızın eğitimine önem vermemiz gerektiği, öncelikle onların belli bir yetişmişlik ve olgunluk çağına ulaşmadan evlendirilmesi konusuna gidilmemesi ve sahip çıkmamız noktasında, eğitimi, yetiştirilmesi noktasında bir seferberlik başlattık. Bu devam edecektir inşallah. Umarım bu üzücü olaylar tekerrür etmez ve milletimiz daha bir farkındalık içerisinde olur diye düşünüyorum."
2 Eylül 2019
"Çocuklarımızı istismar edenleri şiddetle lanetliyor ve herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutlarımızı ve geleceğimizi korumaya davet ediyorum."
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