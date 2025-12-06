06 Aralık 2025, Cumartesi

Özgür Özel A Takımını belirliyor! CHP MYK’da kimler gidecek kimler kalacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 12:17
CHP Genel Başkanı Özgür Özel A Takımını belirliyor. Özel, kurultayda seçilen Parti Meclisi ile ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Aynı zamanda MYK üyeleri de belirlenecek. Peki, kulislerde neler konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
