Son dakika! Halk TV eski genel yayın yönetmeni Hakan Aygün gözaltına alındı |Video

Son dakika! Halk TV eski genel yayın yönetmeni Hakan Aygün gözaltına alındı. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Halk TV Eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün’ü tutuklamaya sevk ettiği öğrenildi.

Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Halk Tv Eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün'ün, Muğla Göcek'te gözaltına alındığı bildirildi. Hakan Aygün'ün, Mustafa Facebook hesabından da Kur'an-ı Kerim'e açıkça hakaret eden yeni paylaşımında bulunduğu tespit edildi.



AYGÜN, MİLAS ADLİYESİ'NDE İFADE VERİYOR



Hakan Aygün'ün Milas Adliyesi'nde soruşturma savcısına ifade verdiği öğrenildi. Aygün'ün'ün telefonuna el konulduğu ve sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarının incelendiği öğrenildi.







İNAL: SALDIRIRKEN CESUR, YAKALANINCA KORKAK



Hakan Aygün hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Mustafa Doğan İnal, Hakan Aygün'ün yalancı, küstah ve müpzetel olduğunu söyledi.

İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, "Hakan Aygün gözaltına alınınca 'O twiti ben atmadım' demiş ama facebook sayfasında Kuran'a benzer bir saygısızlık daha yaptığı için bunu da şikayet ettik. Yalancı, küstah, müptezel Saldırırken cesur, yakalanınca korkak..." ifadelerini kullandı.



İnal, Hakan Aygün'ün Facebook hesabından da Kur'an-ı Kerim'e açıkça hakaret eden paylaşımının ekran kaydını da paylaştı.



Mustafa Doğan İnal, Hakan Aygün'ün, 'Ey İBAN edenler' ifadesinin kendisine ait olmadığına yönelik açıklamasını da " Tweet kendisine ait değilmiş. Biz de inandık" ifadelerini kullandı.







HAKAN AYGÜN, OSMAN GÖKÇEK'İN KONUŞMALARINI SONLANDIRMASI İÇİN MELİH GÖKÇEK'İ ARAMIŞ!



Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek de, Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programında Hakan Aygün'ün dini değerlere hakaret eden paylaşımı eleştirdiği için babası Melih Gökçek'i aradığını açıkladı.



Osman Gökçek, 1 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu. Gökçek; Hakan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'i aradığını hatırlatarak, "Hakan Aygün dün sabaha karşı saat 02.56'da seninle ilgili konuşmalarımı sonlandırmam için mesaj atarak babamdan yardım istemişsin. Ben Allah'ın ayetleri ile alçakça alay eden birini görmemezlikten gelemem. Deist olabilirsin ancak ayetler hakkında konuşurken haddini bileceksin!" ifadelerini kullandı.







KUR'AN-I KERİM'DEKİ AYETLERLE DALGA GEÇEN HAKAN AYGÜN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçerek, bir takım kelime oyunlarıyla, harflerin ve kelimelerin yerlerini değiştirerek Müslüman kesimin birinci önceliklerinden olan kitabı ve ayetlerini aşağıladığı gerekçesiyle Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Hakan Aygün'ün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep edildi.



"TOPLUMUN MUAYYEN BİR KESİMİNİ AŞAĞILADI"



Mustafa Doğan İnal'ın suç duyurusunda; Hakan Aygün'ün, 31 Mart 2020 tarihinde twitter adlı sosyal medya ortamında kişisel hesabı olan "@hakan_aygun" kullanıcı adıyla ağır hakaret ve iftira içeren cümleler kurduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu şekilde şüphelinin tahammül edilmesi imkânsız hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı sözleri birden fazla kişiye ulaşarak, toplumun muayyen bir kesiminin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur."



AYGÜN'ÜN HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMI



Suç duyurusunda; şüpheli Hakan Aygün'ün Twitter hesabından "IBAN suresi ayet 1. Ey IBAN edenler... Biz size ayrı bankalardan IBAN Numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, Hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır!" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi.



"ÇİRKİN VE HADSİZ SALDIRI"



Suç duyurusunda; Hakan Aygün'ün, twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda halkın bir kesimini aşağılama saiki gütmekle beraber vatandaşlarının tamamına yakınının İslam dinine mensup olduğu ve Müslüman olarak yaşadığı bir ülkede; Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçtiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Bir takım kelime oyunlarıyla, harflerin ve kelimelerin yerlerini değiştirerek Müslüman kesimin birinci önceliklerinden olan kitabı ve ayetlerini aşağılaması kabul edilemez, çirkin ve hadsiz bir saldırıdır. Nitekim kitabımız Kur'an-ı Kerim böylelerinin akıbetlerini açıkça ortaya koymaktadır."



"İNANÇLARIN TEMEL KAYNAĞI OLAN VAHYİ AŞAĞILAMAK İÇİN SÖYLEDİĞİ AÇIKTIR"

"Şüpheli Hakan Aygün şikayete konu paylaşımında toplumun kutsal değerleri ile dalga geçen, tahkir edici hezeyanlarda bulunmuştur. Bu sözlerin tamamen manipülasyon amacıyla halkın bir kesimini, onların inançlarını, inançlarının temel kaynağı olan vahyi aşağılamak için söylendiği açıktır. Şüpheli işbu ifadelerle halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, kamu güvenliğini doğrudan tehlikeye atmıştır."



"SUÇ KASTEN VE HALKI KIŞKIRTMAK AMACIYLA İŞLENDİ"



"Bu suçun mağduru tüm toplumdur ve kendilerine karşı bazı özellikleri nedeniyle kin ve düşmanlık edilen herkes şüpheliden söz konusu eylemi nedeniyle şikayetçi olabilir. Türk Ceza Kanunu'nun 'Kamu barışına karşı suçlar' başlığı altında yer alan ve aşağıda belirtmiş olduğumuz 216. maddesinde hükmü bulunan suç, kasten ve halkı kışkırtmak amacıyla işlenmiş olup şüphelinin cezalandırılması için yeterlidir."

"KİMSENİN BAŞKASININ KUTSAL SAYDIĞI KAVRAMLARA İLİŞKİN SAYGI DUYGUSUNU İNCİTMEYE HAKKI OLMAZ"



"TCK'nın 216. maddesinde korunan hukuki yarar İlah, din, Peygamber, kutsal kitaplar, mezhepler değil kişilerin bu kavramlara yönelik dini hisleridir. Kuşkusuz kişi, bu kavramlarla ilgili düşüncelerini açıklayabilir, eleştirebilir. Ancak bunu yaparken göz önünde tutulması gereken husus, başka kişi veya kişilerin duygularının incitilmemesi, kişilere hakarete varan cümlelerden kaçınılmasıdır. Zira kimsenin başkasının kutsal saydığı kavramlara ilişkin saygı duygusunu incitmeye hakkı olmaz."



KUR'AN-I KERİM'E KİN VE NEFRET DUYGUSUYLA SALDIRDIĞI AŞİKARDIR



"Şüphelinin amacının; dini değerleri aşağılamak, inananları toplum önünde küçük düşürmek, onların hayat tarzlarının esası olan Kur'an-ı Kerim'e kin ve nefret duygusuyla saldırmak olduğu aşikardır. Tüm bunlar hukuk düzeninin himaye edemeyeceği ağır ve haksız birer saldırıdır."



SUÇ SABİT, ŞÜPHELİ CEZALANDIRILSIN



Suç duyurusunda; Hakan Aygün'ün, kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyeti ile itibarını korumaya yönelik TCK'nın 125'inci maddesinde hükmünü bulan "Hakaret" ve TCK'nın 126'ıncı maddesinde hükmünü bulan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlenmiş olduğuna ve suçun sabit bulunduğuna dikkat çekildi.



KENAN KIRAN / SABAH

AYETLE ALAY ETMEYE ÇALIŞAN HÜSEYİN AYGÜN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU