01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Ayetle alay etmeye çalışan Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusu

Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Halk Tv Eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Mustafa Doğan İnal'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda; Hakan Aygün'ün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep edildi. Öte yandan Hakan Aygün'e sosyal medyadan büyük tepki yağdı!

Giriş Tarihi: 01.04.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 15:07
  • 1
  • 12
Ayetle alay etmeye çalışan Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusu

Hakan Aygün'ün skandal sözlerine suç duyurusu. Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçerek, bir takım kelime oyunlarıyla, harflerin ve kelimelerin yerlerini değiştirerek Müslüman kesimin birinci önceliklerinden olan kitabı ve ayetlerini aşağıladığı gerekçesiyle Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

  • 2
  • 12
Ayetle alay etmeye çalışan Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusu

Hakan Aygün'ün attığı bu tweet Türk halkından büyük tepki toplamış sosyal medyada Aygün'e yönelik bu aşağılık sözleri için çok sayıda eleştirel paylaşımda bulunulmuştu.

  • 3
  • 12
Ayetle alay etmeye çalışan Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusu

Suç duyurusunda Hakan Aygün'ün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep edildi. Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Hakan Aygün hakkında UYAP üzerinden suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

  • 4
  • 12
Ayetle alay etmeye çalışan Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusu

İnal; "İnancımıza açıkça hakaret eden bu müptezel ile ilgili yarın (bugün) suç duyurusunu yapıp takipçisi olacağız inşaallah. Bu ülkede her önüne gelen inancımıza hakaret edemeyeceğini öğrenmeli, yaptığı alçaklığın da hesabını vermeli...

  • 5
  • 12
Ayetle alay etmeye çalışan Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusu

Bugünün işini yarına bırakmayıp bu muptezeli uyap üzerinden şikayet ettik. Takipçisi olacağız" dedi.