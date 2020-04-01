Ayetle alay etmeye çalışan Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusu

İnal; "İnancımıza açıkça hakaret eden bu müptezel ile ilgili yarın (bugün) suç duyurusunu yapıp takipçisi olacağız inşaallah. Bu ülkede her önüne gelen inancımıza hakaret edemeyeceğini öğrenmeli, yaptığı alçaklığın da hesabını vermeli...