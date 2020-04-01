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Ayetle alay etmeye çalışan Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusu
Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Halk Tv Eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Mustafa Doğan İnal'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda; Hakan Aygün'ün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep edildi. Öte yandan Hakan Aygün'e sosyal medyadan büyük tepki yağdı!
Giriş Tarihi: 01.04.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 15:07
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