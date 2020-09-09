09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı! İmam hatiplileri hedef almıştı

Son dakika: Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı! İmam hatiplileri hedef almıştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2020 13:53
Güncelleme:09.09.2020 14:30
Son dakika haberi...Haliç Üniversitesi, Öğretim Üyesi Erol Mütercimler hakkında, 'İmam Hatip Liseleri' ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı. Üniversite, "Üniversitemiz görüş ve fikirlerini yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ile görüştü. Görüşme sonucu Haliç Üniversitesi yönetiminin, öğretim üyesi Erol Mütercimler hakkında imam-hatip camiasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattığı öğrenildi. Üniversite, "Üniversitemiz görüş ve fikirlerini yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Haber Global TV ekranlarında büyük bir skandal yaşandı. Saynır Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in haddini aşan sözleri damga vurdu. İmam hatip mezunlarını açıktan hedef alan Mütercimler, skandal ifadeler kullandı. Mütercimler, imam hatip mezunlarını ahlaksızlık, sapıklık ve sahtekarlıkla suçladı.

MÜTERCİMLER'DEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

İdlib komutanı birliğinin başında şehit oldu
İdlib komutanı birliğinin başında şehit oldu
Mütercimler hakkında soruşturma
Mütercimler hakkında soruşturma
Hainler bu notla etkisiz hale getirildi
Hainler bu notla etkisiz hale getirildi
'Oda TV şeyhi’nin karanlık bağlantıları!
'Oda TV şeyhi’nin karanlık bağlantıları!
Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun telefonu
Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun telefonu
Doğu Akdeniz'deki kirli oyunların arka planı!
Doğu Akdeniz'deki kirli oyunların arka planı!
Sözde sapık şeyh FETO'ya seslenmiş!
Sözde sapık şeyh FETO'ya seslenmiş!
FOX TV’nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli'den seviyesiz yorum
FOX TV’nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli'den seviyesiz yorum
İstanbul Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri
İstanbul Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri
A Haber askeri araçları görüntüledi
A Haber askeri araçları görüntüledi
Bakan Pakdemirli Hatay yangını açıklaması
Bakan Pakdemirli Hatay yangını açıklaması
Bu vebal CHP'nin! 30 kişi koronaya yakalandı
Bu vebal CHP'nin! 30 kişi koronaya yakalandı
Daha Fazla Video Göster