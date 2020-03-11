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11.03.2020

TBMM'de koronavirüs önlemi! Başkan Erdoğan için termal kameralı önlem alındı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde AK Parti grup toplantısı için TBMM'deydi. Koronavirüse karşı Başkan Erdoğan için termal kameralı önlem alındı. Özel termal kamerayla bir ekip, Başkan Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde AK Parti grup toplantısı için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kişi daha dikkat çekti. Özel termal kamerayla bir ekip, Başkan Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izledi.

Özel bir kamerayla bir kişi Başkan Erdoğan'ın attığı her adımı izledi. Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti.

HERKES KONTROL EDİLDİ

O kameranın hedefindeki asıl kişi, Başkan Erdoğan'ın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.

Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek.

TBMM'DE İLK!

Başkan Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.

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