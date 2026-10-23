Atina'da hesaplar altüst! Türkiye'nin Libya hamlesi Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı

Yunanistan'da derinleşen ekonomik kriz halkı sokağa dökerken Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Parlamentosu tarafından onaylanması Atina'da siyasi deprem etkisi yarattı. Başbakan Miçotakis yönetimi ekonomik yangını geçici ödemelerle söndürmeye çalışırken Yunan muhalefeti, Türkiye'nin diplomatik hamlesi karşısında hükümete sert sözlerle yüklendi. A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, ülkedeki ekonomik çöküşü, sokak protestolarını ve Atina'nın Libya çıkmazını çarpıcı açıklamalarla gözler önüne serdi.