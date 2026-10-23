-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Atina'da hesaplar altüst! Türkiye'nin Libya hamlesi Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Atina'da hesaplar altüst! Türkiye'nin Libya hamlesi Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı

Yunanistan'da derinleşen ekonomik kriz halkı sokağa dökerken Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Parlamentosu tarafından onaylanması Atina'da siyasi deprem etkisi yarattı. Başbakan Miçotakis yönetimi ekonomik yangını geçici ödemelerle söndürmeye çalışırken Yunan muhalefeti, Türkiye'nin diplomatik hamlesi karşısında hükümete sert sözlerle yüklendi. A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, ülkedeki ekonomik çöküşü, sokak protestolarını ve Atina'nın Libya çıkmazını çarpıcı açıklamalarla gözler önüne serdi.

Türkiye merkezli yeni güvenlik mimarisi! Mekke'den Bedir'e, Libya'dan Kanada'ya tarihi hamle
Sonraki Video
Türkiye merkezli yeni güvenlik mimarisi! Mekke'den Bedir'e, Libya'dan Kanada'ya tarihi hamle
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar